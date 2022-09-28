الزمالك يضرب من جديد بـ3 صفقات نارية

يقترب مسؤولي نادي الزمالك من حسم التعاقد مع ثلاثة صفقات مميزة في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد 2022-2023.



الزمالك يستهدف ضم 3 صفقات

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن الزمالك يستهدف التعاقد مع ثلاثة لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك لتعزيز كافة مراكز الفريق.



وأوضح أن الزمالك يريد التعاقد بقوة مع عمرو السيسي لاعب فريق طلائع الجيش بوجه التحديد، وكذالك ضم الثنائي ناصر منسي وعبده يحيى لاعب غزل المحلة.



الزمالك يتمسك بضم عمرو السيسي

وأشار شوبير إلى الزمالك يتمسك بقوة بالتعاقد مع النجم عمرو السيسي لاعب طلائع الجيش ويرفض التنازل عن ضمه لتدعيم صفوف الفريق.



وذكر أن الزمالك سوف يسعى لاغراء إدارة نادي طلائع الجيش بالتنازل عن عمرو السيسي والحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي.

