كولر يوجه رسالة خاصة إلى سافيو في الأهلي

قام البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي، بالاعتداء على حكم بالدوري البوليفي، خلال تواجده مع نادي بوليفار، وتحدث البعض عن إيقافه لمدة 6 أشهر أو عام.



وحرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع برونو سافيو، لاعب المارد الأحمر، بعد مباراة أسوان حيث طلب منه عدم الانفعال أو الاستجابة لأى استفزازات من الفريق المنافس خلال المباريات أو الاعتراض على التحكيم.



وصرحت تقارير صحفية أن كولر قام بتوضيح بعض الأمور للاعب البرازيلى، حيث قال له أن الأجواء فى القارة الأفريقية وفى مصر مختلفة عن أمريكا الجنوبية وعليه التكيف مع الأمور بسرعة.



ويرغب السويسري فى الاستفادة من خدمات اللاعب سافيو بكامل قوته وعدم الدخول فى أزمات أو مشاكل تؤثر على وضعيته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

