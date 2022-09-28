كولر يوجه رسالة خاصة إلى سافيو في الأهلي

الفجر الرياضي
سافيو
سافيو

قام البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي، بالاعتداء على حكم بالدوري البوليفي، خلال تواجده مع نادي بوليفار، وتحدث البعض عن إيقافه لمدة 6 أشهر أو عام.


وحرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع برونو سافيو، لاعب المارد الأحمر، بعد مباراة أسوان حيث طلب منه عدم الانفعال أو الاستجابة لأى استفزازات من الفريق المنافس خلال المباريات أو الاعتراض على التحكيم.

txt

البلايلي إلى الأهلي؟.. تعرف على التفاصيل الكاملة

txt

محسن صالح يطمئن جمهور الأهلي ويطالب الإعلام بالتخلي عن هذا السلوك!


وصرحت تقارير صحفية أن كولر قام بتوضيح بعض الأمور للاعب البرازيلى، حيث قال له أن الأجواء فى القارة الأفريقية وفى مصر مختلفة عن أمريكا الجنوبية وعليه التكيف مع الأمور بسرعة.


ويرغب السويسري فى الاستفادة من خدمات اللاعب سافيو بكامل قوته وعدم الدخول فى أزمات أو مشاكل تؤثر على وضعيته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
 

البرازيلي برونو سافيو الأهلي بوليفار برونو سافيو مارسيل كولر

الأكثر قراءة

بيراميدز يصدم الزمالك ويخطف صفقة القرن

عاجل.. طلائع الجيش يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الزمالك

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية 1 الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة العربية لكرة اليد

حقيقة رحيل فيريرا عن الزمالك في حال لم يحصل على مستحقاته

عاجل.. بايرن ميونخ يستهدف ضم سفاح الدوري الانجليزي

أشقاء صيدلي حلوان يكشفون تفاصيل جديدة بشأن مصرعه على يد أسرة زوجته

ضربة من العيار الثقيل.. قضية الموسم..القبض على شقيق لاعبين كورة قدم شهيرين وبحوزته 100 طربة حشيش.. تابع التفاصيل

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية