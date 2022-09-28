ارتفاع مؤشرات البورصة السعودية بداية تعاملات اليوم

افتتحت مؤشرات البورصة السعودية، تعاملات اليوم الاربعاء 28-9-2022، على ارتفاعات لمؤشراتها الرئيسي لتعوض خسائرها بعد هبوط قوي على مدار الجلسات الماضي، مع عودة اسعار النفط للارتفاع.

أداء مؤشرات البورصة السعودية بداية تعاملات اليوم:

وصعد مؤشر " تاسي" الرئيسي بنسبة 0.66% بداية تعاملات اليوم، كما ارتفع مؤشر ام تي 30 بنسبة 0.75%، وزاد مؤشر نمو بنسبة 0.34%.

بدؤ طرح شركة الحفر العربية :

واعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية بصفتهم المستشارين الماليين لطرح شرك الحفر العربية بالبورصة السعودية، نطاق السعري لطرح السهم بالبورصة، والذي تراوح بين 100 إلى 90 ريال.

وكانت شركة الحفر الوطنية قررت طرح 30% من راسمالها بعد زيادته بما يعادل 26.700 مليون سهم، عن طريق بيع 17.700 مليون سهم من حصص شركة طاقة وشركة شلمبرجيه بتروليس، واصدار أسهم جديدة بعدد تسعة مليون سهم.

ومن المقرر ان تبدء عملية الاكتتاب في اسهم الحفر العربية بالبورصة السعودية من فترة عملية تبدأ من يوم الأربعاء 28 سبتمبر2022م وتنتهي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022م

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات توزع ارباح بالبورصة السعودية:

وقررت شركة المتقدمة للبتروكيماويات بناء على اجتماع مجلسالادارة في 27 سبتمبر 2022، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام 2022، بقيمة إجمالية 142.5 مليارريال سعودي بيما يعادل 0.55 ريال سعودي للسهم،، مشيرة إلى ان اخر موعد استحقاق للحصول على الارباح بالنسبة لحاملي السهم حتى 8 ديسمبر2022.