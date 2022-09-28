أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-9-2022 في محال الصاغة

تعتبر أسعار الذهب من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثيرين في الآونة الأخيرة، بعدما شهدت اضطرابا ملحوظا ولا سيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على كافة نواحي الحياة.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من سبتمبر 2022، تراجعا ملحوظا بنحو4 جنيهات بعد هبوط شهده المعدن الأصفر السبت الماضي، حيث وصلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 إلى 1119 جنيهًا بعد 1021 جنيهًا أمس، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر، فيما تراجع عيار 24 عن 1، 309 للشراء إلى 1283 جنيهًا.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام كافة المعلومات عن أسعار الذهب اليوم في السطور التالية:

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا ورواجا في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 1119 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 959 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 14

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 746 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب والأوقية عيار 24

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 تسجيل 8952 جنيهًا، بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: 1629 دولارًا.