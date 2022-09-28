ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 4 أشخاص- مقيمون بدائرة القسم) بالتردد على أحد الأسواق بذات الدائرة وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (هاتفى محمول- مبلغ مالى "مجهولين المصدر"- سلاح أبيض).



اعتراف المتهمين

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" والإستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات ومبالغ مالية، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من متحصلات عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

