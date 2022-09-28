تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 28/ 9/ 2022 في البنوك المصرية

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سعر الدولار
سعر الدولار

يعتبر سعر الدولار من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثيرين، حيث يرتبط به العديد من الأمور الحياتية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل السلع الاسراتيجية والمواد وغيرها.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار خلال بداية التعاملات الرسمية للبنوك اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من سبتمبر 2022 في البنك الأهلي المصري، 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 19.46 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 19.52 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.48 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-9-2022 محافظة الإسكندرية

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سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022

سعر الدولار في مصرف أبوظبي 

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 19.51 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 19.54 جنيه.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 19.48 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 19.54 جنيه.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 

وشهد سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، في مصر لدى البنك المركزي انخفاضا إلى مستوى 20.97 جنيه للشراء، و21.10 جنيه للبيع، مقابل 21.10 جنيه للشراء، و21.19 جنيه للبيع، أمس، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".

الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي  إلى نحو 20.21 جنيه للشراء، و21.33 جنيه للبيع، مقابل 21.07 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع أمس.

هبوط سعر الجنيه الإسترليني

وهبط سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، إلى نحو 20.21 جنيه للشراء، و21.19 جنيه للبيع، مقابل 21.07 جنيه للشراء، و21.98 جنيه للبيع أمس.

سعؤر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي CIB إلى نحو 20.23 جنيه للشراء، و21.21 جنيه للبيع، مقابل 21.09 جنيه للشراء، 22.00 جنيهًا للبيع أمس.

 

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