فيفي عبده تتصدر تريند جوجل بعد إطلالة الساحل الجريئة

فيفي عبده، شهد موسم الصيف الماضي العديد من الإطلالات الجرية لنجوم الفن والمشاهير والتي لاقت إعجاب الكثيرين بينما يرى البعض أنها لم تكن موفقة أو جريئة بشكل أكبر.

فيفي عبده

وتصدرت الفنانة فيفي عبده اليوم الأربعاء، الموافق الـ28 من سبتمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعد آخر إطلالاتها التي شاركتها جمورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو فيفي عبده

ونشرت فيفي عبده فيديو جديد لها على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" من الساحل الشمالي، والتي أثارت جدلا كبيرا.

إطلالة فيفي عبده

وأطلت فيفي عبده على جمهورها مرتديه فستان لامع مكشوف دون أكمام باللون البينك، لتلقى ردودا إيجابية كبيرة على تلك الإطلالة حيث أكد البعض أنها كشف جمالها وأناقتها.

مكياج فيفي عبده

واعتمدت فيفي عبده في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، مع وضع أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، رغم تقدمها في العمر.

ألوان إطلالة فيفي عبده

ووضعت النجمة الاستعراضية فيفي عبده تربون من الستان بألوان زاهية ومختلفة على الرأس لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت ولم تتكلف فيفي عبده، بوضع الكثير من الإكسسوارات، مكتفيةً بوضع قرط باللون الذهبي مع سلسلة لإكمال ظهورها.

معاناة فيفي عبده

وعانت الفنانة فيفي عبده في فترة من الفترات وخلال اشتداد جائحة كورونا، الإصابة بالفيروس، حيث كانت حالتها خطيرة ما استدعى نقلها ووضعها في المستشفى قبل أن تستعيد سلامتها وتظهر من جديد.