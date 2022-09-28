مفاجأة لطلاب الثانوية.. "التعليم" تبدأ أولى خطوات عودة نظام التحسين

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رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

كشف حمد عبدالجواد، عضو مجلس النواب، أن وزارة التربية والتعليم بدأت أولى خطواتها لعودة نظام التحسين في الثانوية العامة.

وقال عبدالجواد، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الوزير وافق على عودة نظام التحسين بالثانوية العامة بشرط عدم تجاوز عدد سنوات الرسوب وسداد الرسوم كاملة.

تعليق الوزير على عودة نظام التحسين

في السياق، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ستتقدم  بمشروع قانون لمجلس الوزراء الذي بدوره يرفعه لمجلس النواب لتعديل القانون.

ووفقًا لمصادر بالوزارة، قالت إن نظام التحسين يعني أن الطالب إذا حصل على مجموع لا يرضيه في مادة أو مادتين خلال امتحانات يونيو، فله الحق في عمل تحسين وخوض المادتين في أغسطس لتحسين درجاته: "هذا القرار ليس رسميًا ويحتاج تعديلًا تشريعيًا أولًا".

حجازي يترأس اجتماعا لإدارة المركز القومي للامتحانات

وترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.

في بداية الاجتماع، رحب وزير التعليم بمجلس إدارة المركز القومي للامتحانات، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المركز في الفترة الماضية، ما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة.

قال شادي زلط، متحدث وزارة التعليم إن الوزير وجه قيادات المركز بوضع حقيبة تدريبية بفنيات تصميم الامتحان في المرحلة الثانوية، لافتًا إلى أن لدى المركز القومي للامتحانات كوادر مدربة على أيدي خبراء دوليين، كما تم التطرق إلى مناقشة الموافقة على قيام قسم تطوير الامتحانات بإعداد أدوات تقويم المناهج المطورة لمرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى النظر في اعتماد الخطة البحثية لقسم البحوث بالمركز العام البحثي 2022/2023، والنظر في نتائج تقييم خط الأساس من التقييم الوطني وكيفية الاستفادة من نتائجه في تطوير عناصر منظومة التعليم والتعلم.

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