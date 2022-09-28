حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ28 من سبتمبر 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدا الخميس، ارتفاعا جديدا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدا تشهد ارتفاع الحرارة على السواحل الشرقية، ويكون الطقس معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويميل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.