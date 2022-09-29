هيئة الدواء المصرية تحذر المواطنين من مستحضر مغشوش بالأسواق

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هيئة الدواء - أرشيفية
هيئة الدواء - أرشيفية

نبهت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية إلى الحذر من عبوات دوائية محتمل تواجدها في السوق المصري، من مستحضر "نيفناك"، بناء تحذير من الشركة المنتجة للمستحضر، بشأن احتمال وجود عبوات مغشوشة.

واستعرضت هيئة الدواء وفي تقرير لها الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة فى السوق لمستحضر "نيفناك"، الخاص بتسكين الآلم وتخفيف الالتهابات، موضحة أن المحلول الداخلي في العبوات الأصلية أصفر اللون في هيئة معلق، بينما يكون صافي وشفاف في المغشوشة.

وأضافت هيئة الدواء أن زجاجة القطارة في العبوات الأصلية لمضاد الالتهابات "نيفناك" شفافة، بينما تكون بيضاء اللون في المغشوشة، ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر من استخدام المستحضر، لافتة إلى ضرورة الإبلاغ عن العبوات المغشوشة عبر الخط الساخن لهيئة الدواء حال رصدها.

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