لهذا السبب.. إغلاق محطة مترو جمال عبدالناصر يوم الجمعة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الإغلاق الكامل لمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول يوم الجمعة 30 سبتمبر على مدار اليوم بالكامل منذ بداية التشغيل في تمام الخامسة والربع صباحًا وحتى نهاية التشغيل.

وبحسب بيان لشركة المترو، يأتي ذلك للانتهاء من تجهيزها للتشغيل كمحطة تبادلية مع الخط الثالث مع افتتاح المحطات الجديدة.

وأوضح أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الخط الأول سيعمل بشكل طبيعي في ذلك اليوم بكامل محطاته من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة منذ بداية التشغيل حتى نهاية التشغيل، ما عدا الوقوف بمحطة جمال عبدالناصر فقط لإغلاقها بالكامل في ذلك اليوم.

وناشد جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة من هنـــــــــــا؛ لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب الشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.