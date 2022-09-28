تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28/9/2022 والكتاكيت والبيض

تعتبر أسعار الدواجن واحدة من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والطبقات المتوسطة، نظرا لأهمية الدواجن بالنسبة إليهم من ناحية التربية والطعام.

أسعار الدواجن

وسجلت أسعار الدواجن بالمزارع اليوم الأربعاء الموافق الـ28 من سبتمبر 2022، حالة من الاستقرار، إلا أن الكيلو يزيد عليه بين 5 - 10 جنيهات في أسواق التجزئة.

أسعار الدواجن البيضاء

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 30 و31 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 24 و25 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 36 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط سعر 45 جنيها.

ارتتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة إنه لا توجد أي مبررات لرفع أسعار الدواجن نظرا لأنها سلعة غذائية أساسية في البيوت المصرية ويتجه إليها معظم المستهلكين بعد ارتفاع أسعار اللحوم بشكل مبالغ فيه.

أسعار الدواجن والأزمات العالمية المحيطة

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أن أسعار الأعلاف مستقرة منذ عدة أشهر، وكذلك استقرار سعر الدولار إضافة إلى أنه لا يستهلك أصحاب المزارع الغاز كما في فصل الشتاء لتوفير التدفئة للدواجن، وهو ما يعطي عدم وجود ضرورة ومبرر لارتفاع أسعار الدواجن.

سبب ارتفاع أسعار الدواجن

وأرجع السيد ارتفاع أسعار الدواجن إلى محاولة أصحاب المزارع تعويض الخسائر التي لحقت بهم في المواسم الماضية، والتي بدأت بجاحة كورونا إلى جانب الأزمة الروسية الأوكرانية وما أعقبها من ارتفاع المواد البترولية والدولار.

أسعار الدواجن "سعر الكتكوت"

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء بين 6 و7 جنيهات، وسجل الكتكوت «ساسو» 5 إلى 6 جنيهات، أما يتراوح سعر البانية بين 90 إلى 95 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض من 67 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 70 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 71 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 75 جنيهًا والبيض البلدي بين 70 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 80 جنيهًا.

وترتبط أسعار الدواجن بالعديد من المتغيرات التي تؤثر عليها بشكل كبير، حيث أن حدوث أية زيادة في المواد البترولية وأسعار الدولار يضر بمزارع الدواجن.