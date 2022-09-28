أبرزها موقف الغياب.. “التعليم” تكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد غدا

ينتظم طلاب المدارس بجميع المرحل التعليمية المختلفة يومي السبت والأحد المقبلين في المدارس بجميع محافظات الجمهورية في بداية انطلاق العام الدارسي الجديد 2022/2023.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الخميس، كافة تفاصيل انطلاق العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه السبت المقبل الموافق 1 أكتوبر المقبل.

ويعلن الوزير، موقف طلاب المدارس من الغياب، وتفاصيل اليوم الرياضي والثقافي والفني، وشكل امتحانات الثانوية العامة، ونظام التقييم، وكذلك تفاصيل الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة بالعام الدراسي الجديد، والكشف شكل امتحانات جميع المراحل الدراسية، وكذلك إعلان تفاصيل التعديلات الجديدة بمناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

يشار إلى أن الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، تنص على أن بدء الدراسة يوم 1 أكتوبر 2022 وحتى يوم الخميس ٦ يونيو، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022- 2023، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا تقريبًا، على النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول من 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني من السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًّا.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.​