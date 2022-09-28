لو هتحضر.. رابط التسجيل في مؤتمر المناخ 2022 والتجهيزات الخاصة

التسجيل في مؤتمر المناخ 2022، ويبحث العديد من المواطنين المهتمين بحضور مؤتمر المناخ 2022 في نوفمبر المقبل، عن طريقة التسجيل للمشاركة في قمة COP-27.

وينطلق مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP-27، في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ويشهد حضور 120 رئيس حكومة ودولة، وتعمل مصر جاهدة من أجل إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف المؤتمر.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط التسجيل في مؤتمر المناخ 2022 والتجهيزات الخاصة، وهي على النحو التالي:-

قادة العالم يشاركون في مؤتمر المناخ 2022

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تُولي أهمية قصوى لنجاح قمة COP-27، والمُقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتابع مدبولي، أن عدد كبير من قادة العالم أكدوا حضورهم في مؤتمر المناخ 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن الشئ الأهم بالنسبة لنا الآن هو أن ننظم مؤتمرا ناجحا بكافة المقاييس، لذا نحن حريصون على عقد اجتماعات للمتابعة، بالإضافة للزيارات الميدانية للوقوف على آخر تطورات الانتهاء من تنفيذ الأعمال واللوجستيات الخاصة بالمؤتمر.

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة أن هناك تنسيقا دائما بين المجموعة الحكومية المسئولة عن قمة COP27 وشركتيGL Events الفرنسية وGCM المصرية، مضيفة أنه تم إنجاز معظم الأعمال في المنطقة الخضراء، ويتبقى بعض الأعمال في المنطقة الزرقاء نعمل على الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، عرض شريف سالم، رئيس الشركة الدولية للمؤتمرات GCM، مستجدات تنفيذ الأعمال منذ حيث تم الانتهاء من معظم المباني الخاصة بالوفود، وبنهاية شهر سبتمبر الجاري سيتم الانتهاء من معظم الأعمال، مؤكدا: نحن ملتزمون بالانتهاء من الأعمال، وفقا للخطة، وفي الوقت المحدد.

رابط التسجيل في مؤتمر المناخ 2022

ويبحث معظم المواطنين الراغبين بالمشاركة في مؤتمر المناخ 2022، عن رابط التسجيل لحضور مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، لذلك ننشر رابط تسجيل المؤتمر ليتاح للجميع أن يحضر فاعليات المؤتمر (اضغط هنـــــــا).

التجهيزات باستضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ 2022

وتابع رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

وقال مدبولي، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسي بأن يتم تطوير شامل لمدينة شرم الشيخ، بحيث تكون مدينة خضراء ومستدامة تعبر عن أهداف هذا المؤتمر العالمي الذي يناقش ملفات مهمة متعلقة بكيفية تعامل دول العالم مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق أفكار التنمية الخضراء والتنمية المستدامة.