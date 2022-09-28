ننشر خطوات تحديث التأهيل الشامل 1444.. والشروط المطلوبة

خطوات تحديث التأهيل الشامل 1444، تعتبر من ضمن أكثر العمليات بحثا عبر مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

ويعد برنامج التأهيل الشامل، من البرامج الحكومية التي يتم تقديمها إلى المواطنين ذوي الإعاقات، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووفرت الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة إلكترونية لتحديث بيانات التأهيل الشامل 1444 إذا لزم الأمر أو حدث أي تغير في البيانات، ويتم ذلك من خلال موقع الوزارة بخطوات بسيطة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، خطوات تحديث التأهيل الشامل 1444 لذوي الإعاقات والشروط المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

خطوات تحديث التأهيل الشامل 1444

- أولا يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (اضغط هنـــــــا).

- بعد ذلك من الصفحة الرئيسية للحساب يتم الضغط على "الملف الشخصي".

- من صفحة الملف الشخصي يتم الضغط على خيار "تحديث البيانات".

- تظهر جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد فيتم عمل التعديلات المطلوبة ثم الضغط على حفظ.

- بذلك تكون جميع الخطوات قد تمت بشكل صحيح.

شروط التأهيل الشامل 1444

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعض الشروط الواجب توافرها لتمكن الشخص صاحب الإعاقة من التقديم في التأهيل الشامل، ونوضح لكم أهم هذه الشروط في النقاط التالية:

- يجب أن يكون الشخص المتقدم للتأهيل الشامل سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة إقامة كاملة.

- الأشخاص المستفيدين من خدمات مراكز الإيواء الحكومية لا يمكنهم التقدم للتأهيل.

- الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 45 عام.

- يجب ألا يزيد راتب المتقدم أو دخله الشهري عن 4000 ريال سعودي.

- الحد الأقصى لفترة تسجيل الشخص المتقدم داخل التأهيل هي 6 أشهر.

- يشترط أن يكون الشخص المتقدم مسجل في وزارة العمل السعودية.

- يجب كذلك أن تكون الإعاقة التي يعاني منها الشخص المتقدم ضمن الإعاقات المشمولة ببرنامج التأهيل.

- يجب أيضا أن يتم تقديم كافة الأرواق المطلوبة والمستندات الخاصة بالتقديم.