رؤساء الأندية يشيدون بجهود مجلس الفروسية ويوافقون على الشروط الأساسية للبطولات

عقد المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقى للفروسية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، اجتماعه السنوى مع ممثلى الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء فى الاتحاد والمنتسبين، وذلك على هامش أفتتاح الموسم الرياضى 2022/2023 بأولى حلقات بطولة الجمهورية التى يستضيفها نادى الفروسية بالجزيرة غد الخميس وتستمر حتى مساء السبت المقبل، وذلك لمناقشة القواعد والشروط الفتية للموسم الرياضى الذى سينطلق غد الخميس.

وشرح رئيس الاتحاد للحضور جميع الأمور الفنية التى تخص رياضة الفروسية، والمستجدات التى طرأت عليها خلال الفترة الماضية، ورد حطب على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكافة أمور اللعبة، وأوضح رئيس الاتحاد للجميع شكل الموسم الجديد وبطولات الجمهورية المختلفة لكل المستويات والإعمار السنية، مؤكدا أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطط لتطوير أداء الفرسان فى المنتخبات المختلفة، مع التركيز على استقدم مدير فنى اجنبى بالتعاون مع الاتحاد الدولى للفروسية لتدريب وتأهيل منتخب الناشئين الذى سيتم تكوينه خلال الفترة القصيرة المقبلة، حرصا من الاتحاد على تعاقب الأجيال، وتكوين منتخبات قوية تمنح مصر الفرصة للمنافسة فى المشاركات الدولية والبطولات العالمية، بعد نجاح تجربة الاتحاد فى ضخ دماء جديدة من الناشئين فى دورة الألعاب البحر المتوسط التى استضافتها مدينة وهران الجزائرية، حيث شارك كل من محمد وئام وأحمد ناصر النجار مع المنتخب رغم أنهما من مرحلة الناشئين، وحصل المنتخب على المركز الثانى والميدالية الفضية.

أوضح حطب خلال الاجتماع الأساس التى وضعها مجلس إدارة الاتحاد لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية للفروسية، والتى ظهرت نتائجها الإيجابية فى اوليمبياد طوكيو 2020 والتى أشاد بها الجميع وعلى رأسهم الاتحاد الدولى.

وتطرق رئيس الاتحاد بضرورة التمسك بمصريتنا وهويتنا العربية، والتمسك بحب الوطن وتمثيله على أفضل ما يكون، وأن مصر فوق الجميع، وقادرة على خلق أجيال وأجيال جديدة ومتميزة من الفرسان القادرين على رفع العلم المصرى فى جميع المحافل الدولية والعالمية والاوليمبية.

قال حطب أن للإتحاد خطة طموحة تهدف إلى رفع مستوى الفرسان وإعدادهم على أفضل ما يكون، مع اتباع منهج الاحلال والتجديد، ليناسب مع النظام المؤسسى الذى ينتهجه الاتحاد بعيد عن المركزية، فى ظل بناء الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتماما بالغا ببناء مصر الحديثة فى كل المجالات بصفة عامة، والرياضية بصفة خاصة.

قد منح حطب الفرصة لجميع الحضور للنقاش والاستفسار وطرح الأسئلة لكل ما يجول بخاطرهم، وأثنى الجميع على السياسة الحكيمة التى يتبعها الاتحاد مع الهيئات والأندية والفرسان والمدربين، بالاجتماع الدورى وتقريب وجهات النظر، وإيضاح جميع الأمور للجميع، كما تقدم ممثلى الهيئات بالشكر والتقدير والعرفان لمجلس إدارة الاتحاد بعد موافقتهم بالإجماع على الشروط الأساسية الخاصة بالبطولات المحلية، وذلك على ما يبذلونه من جهود مضنية لرفع شأن رياضة الفروسية.

وفى نهاية الاجتماع وعد حطب بتشكيل العديد من اللجان الفنية والإدارية المتخصصة فى اللعبة،واسنادها لكل عناصر أسرة الفروسية، من أجل مزيد من التجويد، ورفع كفاءة اللعبة، وإدارتها بشكل احترافي.