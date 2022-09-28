مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.. رابط تسجيل الحضور

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، يشهد استعدادات ضخمة قبيل انعقاده، لتبادل المحادثات الهامة بين قارات العالم المختلفة، لذا ازداد البحث عن رابط تسجيل الحضور، من أجل إتاحة الفرص لعرض وجهات النظر.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن رابط تسجيل الحضور بشأن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

يعقد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ بجنوب سيناء، باسم COP27، خلال الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر، ويعمل على إتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ وكذلك الابتكار والحلول في إفريقيا من خلال تبادل المحادثات الهامة بين الدول في قارات العالم المختلفة.

ويشهد مؤتمر المناخ في شرم الشيخ حضور 120 رئيس حكومة ودولة.

رابط تسجيل الحضور في مؤتمر المناخ

ويزداد البحث عن رابط تسجيل الحضور في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، لحضور الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، حيث يمكنك تسجيل الحضور بالدخول عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تُولي أهمية قصوى لنجاح قمة Cop27 المُقرر استضافتها خلال نوفمبر المقبل، موضحًا أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم تطوير شامل لمدينة شرم الشيخ بحيث تكون مدينة خضراء ومستدامة تعبر عن أهداف هذا المؤتمر العالمي الذي يناقش ملفات مهمة متعلقة بكيفية تعامل دول العالم مع التغيرات المناخية من خلال تطبيق أفكار التنمية الخضراء والتنمية المستدامة.

وتابع مدبولي أن مركز المؤتمرات الرئيسي الذي سيشهد انعقاد مؤتمرCOP27، تم تفقد جميع أعمال التطوير الجارية بالمركز بما فيها رفع كفاءته إلى جانب إضافة "المنطقة الزرقاء" الخاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، والتي سيوجد بها تمثيل لكل الدول والمؤسسات الرسمية. وقال إن عدد الراغبين بالمشاركة في قمة المناخ COP27 هذا العام يساوي تقريبا ضعف أعداد المشاركين في قمة المناخ خلال العامين السابقين، موضحا أن استيعاب كل هذه الأعداد يعتبر تحديا كبيرا لكن توجيهات الرئيس السيسي واضحة في هذا الشأن إذ أكد ضرورة توفير أماكن لجميع من يرغب في المشاركة. وأضاف مدبولي أن هذه الأعداد الكبيرة الراغبة في المشاركة تعكس سمعة مصر الطيبة وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة.

وأشار إلى أنه من أجل ذلك تمت مضاعفة المسطحات المتاحة وهي إما مسطحات دائمة أو مؤقتة يمكن الاستغناء عنها بعد المؤتمر.