تخفيضات تصل لـ25%.. تعرف على أسعار حلاوة المولد 2022 في المجمعات الاستهلاكية

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن أسعار حلاوة المولد 2022 في المجمعات الاستهلاكية، وذلك بعدما تأكدوا من وجود خصومات وتخفيضات تصل لـ25%، لتخفيف الأعباء على كاهلهم والاحتفال بهذه المناسبة الدينية الشريفة.

وأيام قليلة تفصلنا عن احتفالات المولد النبوي الشريف 2022، وفي هذه المناسبة الدينية العطرة تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في شراء حلاوة المولد، فطرحت الوزارة كميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300، بالإضافة إلى منافذ الوزارة المختلفة المنتشرة في جيمع أحياء ومدن الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة عن الأسعار التي تباع بها الحلوى في الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 25%‏.

وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال الأيام الماضية، بطرح كميات كبيرة من حلاوة ‏المولد؛ وذلك بأسعار تبدأ من 65 جنيهًا للكيلو، وتباع العلبة التي تزن 2 كيلو بسعر 145 جنيهًا، والعلبة التي تزن 3 كيلو يبلغ سعرها 230 جنيهًا.

وأكد أحمد كمال، ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في منشور رسمي صادر عن الوزارة، أن ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفرت جميع أنواع حلاوة المولد النبوي بجودة عالية ‏للمواطنين في جميع منافذها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أسعار حلاوة المولد 2022 في المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ25%، وهي على النحو التالي:-

أسعار حلاوة المولد 2022 في المجمعات الاستهلاكية

وسنقدم لكم متابعينا وزوارنا الكرام، خلال هذا التقرير، أسعار حلاوة المولد 2022 في المجمعات الاستهلاكية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:

- علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلو 70 جنيها.

- علبة حلوى كيلو فاخر وزن كيلو 70 جنيها.

- علبة ممتازة وزن كيلو 75 جنيها.

- علبة لوكس وزن كيلو 90 جنيها.

- علبة وزن كيلو ونصف جرام 105 جنيهات.

- علبة وزن 2 كيلو سادة لوكس 135 جنيها.

- علبة وزن 2 كيلو لوكس 140 جنيها.

- علبة وزن 2 كيلو فاخرة 145 جنيها.

- علبة وزن 2 كيلو لوكس باغ 145 جنيها.