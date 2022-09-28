ننشر موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين بالعام الدراسي الجديد 2023/2022
ننشر موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين بالعام الدراسي الجديد 2023/2022
يهتم عدد كبير من الطلاب والموظفين، خلال الأونة الأخيرة، للتعرف على أول إجازة رسمية في المدارس المختلفة سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين بالعام الدراسي الجديد 2023/2022، وهي على النحو التالي:-
موعد أول إجازة رسمية بالعام الدراسي الجديد 2023/2022
ووفقا لأجندة مجلس الوزراء للعام الميلادي 2022، من المنتظر أن يحصل الطلاب والموظفون على أول إجازة رسمية الخميس 6 أكتوبر 2022 بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ثم إجازة المولد النبوي الشريف، التي تتوافق مع السبت 8 أكتوبر، ودائما ما تقرر الحكومة ومجلس الوزراء ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتى منتصف الأسبوع إلى أيام الخميس.
وينطلق العام الدراسي الجديد 2023 يوم 1 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات.
الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2022
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- إجازة منتصف العام تصل إلى أسبوعين تبدأ من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير إلى الخميس 8 يونيو.
- امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.
- امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.
- أيام الدراسة الفعلية بـ المدارس تصل إلى 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.