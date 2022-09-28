ننشر موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين بالعام الدراسي الجديد 2023/2022

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العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

ننشر موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين بالعام الدراسي الجديد 2023/2022

يهتم عدد كبير من الطلاب والموظفين، خلال الأونة الأخيرة، للتعرف على أول إجازة رسمية في المدارس المختلفة سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين بالعام الدراسي الجديد 2023/2022، وهي على النحو التالي:- 

موعد أول إجازة رسمية بالعام الدراسي الجديد 2023/2022 

ووفقا لأجندة مجلس الوزراء للعام الميلادي 2022، من المنتظر أن يحصل الطلاب والموظفون على أول إجازة رسمية الخميس 6 أكتوبر 2022 بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، ثم إجازة المولد النبوي الشريف، التي تتوافق مع السبت 8 أكتوبر، ودائما ما تقرر الحكومة ومجلس الوزراء ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتى منتصف الأسبوع إلى أيام الخميس.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023 يوم 1 أكتوبر المقبل بالنسبة إلى المدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة والخاصة لغات.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2022

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- إجازة منتصف العام تصل إلى أسبوعين تبدأ من السبت 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير إلى الخميس 8 يونيو.

- امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية بـ المدارس تصل إلى 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.

ننشر موعد أول إجازة رسمية للطلاب والموظفين بالعام الدراسي الجديد 2023/2022

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