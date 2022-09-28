إيطاليا تسارع لتخزين الغاز الطبيعي وإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي



صرّح كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية أن بلاده سوف تتمكن من الاستقلال عن الغاز الروسي في شتاء 2024 و2025، لكنها بحاجة إلى تسهيلات إعادة تغييز الغاز الطبيعي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال ديسكالزي، خلال خطابه أمام قمة الطاقة الإيطالية في ميلان، "في شتاء 2024/2025، سنستقل عن الغاز الروسي لكننا بحاجة إلى أجهزة إعادة تغييز".

إلى ذلك، صرّح وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينغولاني أن بلاده نجحت في تحقيق المخزون المستهدف للغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء، حيث بلغت نسبة الغاز المخزن إلى 90 في المائة، قبل الموعد النهائي في نهاية الخريف.

وقال شينغولاني "حدث إنجاز بفضل العمل المكثف الذي قامت به الحكومة في الأشهر الأخيرة، وبفضل سنام ودعم مدير خدمات الطاقة الإيطالي جي إس إي وآريرا"، وفقا لـ "نوفا".

وتابع: "تتيح لنا هذه النتيجة وضع هدف أكثر طموحًا، والذي سنعمل عليه في الأسابيع المقبلة، بهدف الوصول إلى 92-93 بالمائة من ملء التخزين، وذلك لضمان مرونة أكبر في حالة حدوث ذروة في استهلاك الشتاء".



ووقعت مجموعة "إينيل"، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بعقود توريد الغاز الطبيعي السارية بين الشركات مع شركة الطاقة الحكومية الجزائرية سوناطراك.

على وجه الخصوص، اتفق الطرفان على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لعام 2022 وإمكانية توريد أحجام إضافية في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعديل أسعار المبيعات التي تأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية.

وتؤكد الاتفاقيات رغبة الطرفين في تعزيز الشراكة التاريخية التي تربط بين مجموعة "إينيل" وسوناطراك، وترسيخ العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي مع الجزائر، التي ما دام كانت موردا "موثوقا به"، مما يضمن الاستقرار ويعزز اليقين في إمدادات الغاز وبالتالي المساهمة في تعزيز أمن الطاقة للعملاء.