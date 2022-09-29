أسعار الذهب اليوم الخميس 29-9-2022.. المعدن الأصفر يستعيد خسائره

استعادت أسعار الذهب في مصر خسائرها بمستهل التعامل في سوق الصاغة اليوم الخميس، ليترفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 8 جنيهات، بدعم من البورصة الدولية للمعدن الأصفر التى تشهد حالة من التذبذب السريع حيث هبط سعر الذهب لأدنى مستوي فى عامين أمس وعاد للارتفاع مرة أخري بختام التعاملات.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 1289.25 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1128 جنيها للجرام.

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 752 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 نحو 966.75 جنيها للجرام.

بلغ سعر الجنيه الذهب 9024 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،668.75 للأونصة وارتفع بنسبة 1.99%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1،671.25 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1622.20 والمقاومة على USD1685.00.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 1.27% للمتاجرة به على USD112.60.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 3.14% لتتم المتاجرة به على USD18.91 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 3.16% لتتم المتاجرة به على USD3.39 للرطل.