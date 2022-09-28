قفزة في أسعار النفط بعد هبوط مخزونات الخام والوقود الأمريكية

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي لترتد عن خسائرها الأخيرة على خلفية تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في الفترة الماضية وبيانات تظهر تراجعا في مخزونات الوقود الأمريكية على نحو أكبر من المتوقع وانتعاشا في طلب المستهلكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار أو 3.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 89.32 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 3.65 دولار أو 4.7 بالمئة إلى 82.15 دولار للبرميل.

وقال محللون إن أسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من 22 بالمئة خلال الربع الثالث، ربما تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل حيث بدأ الطلب الصيني في إظهار علامات على الانتعاش كما تشرف مبيعات الولايات المتحدة من الاحتياطيات الاستراتيجية على الانتهاء.