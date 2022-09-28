توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، أي بداية من غدا الخميس 29 سبتمبر حتى السبت الموافق 1 أكتوبر، الذي يتزامن مع أول أيام الدراسة في عدد من المدارس.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأصدر خبراء الأرصاد، بيانا تفصيليا بشأن حالة الطقس، ليكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارًا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على كل الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تصل الرطوبة يوم الجمعة إلى 80 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 سبتمبر 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 أكتوبر 2022

- القاهرة الكبرى: تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة والمحسوسة تسجل نحو 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى تسجل نحو 36 والمحسوسة تصل إلى 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى تسجل نحو 33 والمحسوسة تصل إلى 35.

- جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى نحو 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.