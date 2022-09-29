بدر رجب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص قطاع الناشئين

الفجر الرياضي
بدر رجب
بدر رجب

زف بدر رجب، نجم النادي الأهلي الأسبق، بشرى سارة لجماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخصوص قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

 

بدر رجب: الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية لقطاع الناشئين بالأهلي

وأوضح رجب في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " مدى احتياج الأهلي لصفقات وادي دجلة الجديدة هي مربط الفرس".

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وتابع: "قطاع الناشئين بالأهلي سيعود مرة أخرى لمستواه، والفترة المقبلة ستشهد انطلاقة وعودة للقطاع مرة أخرى".

 

وأضاف: "القطاع سيعود بالمدربين المتواجدين فيه، مصر ولادة بالعناصر المميزة وأتوقع وجود لاعبين مميزين لتمثيل الأهلي والمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

 

وأتم: "القطاع قام بتصعيد 52 لاعبًا خلال الفترة الماضية لعبوا في مختلف أندية مصر".
 

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