أسعار "البيض" اليوم تواصل الارتفاع مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي

تصل إلى 78 جنيه للطبق

استقرت أسعار البيض نسبيا، اليوم الخميس 29-9-2022، أعلى مستويات 70 جنيه للطبق بجميع الانواع في المزارع، بينما لا يزال هناك توقعات بأن تشهد الاسعار ارتفاعا عن تلك المستويات مع انطلاق الموسم الدراسي الذي يرتفع الاقبال في على شراء البيض الوجبة الاساسية لكثير من الأطفال.

أسعار البيض الأحمر والأبيض والبلدي فى المزارع اليوم بورصة الدواجن:

وبحسب بورصة الدواجن، سجلت اسعار البيض اليوم ارتفاعات بالمزارع لتصل إلى 70 جنيه لطبق الابيض الاحمر والبلدي ويصل سعر طبق البيض البلدي إلى 70 جنيه.

أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس 29-9-2022:

حققت اسعار البيض الأحمر اعلي اصناف البيض اسعار حيث بلغ يعر الطبق في المزرعة نحو 70 جنيه ويصل للمستهلك بقيمة تتراوح بين 74 و75 جنيه للطبق.

أسعار البيض الأبيض اليوم الخميس 29-9-2022:

كانت اسعار البيض الأبيض اقل في الأسعار من البيض الاحمر، وتراوحت اسعار البيض الأبيض بين 69 و67 جنيه للطبق في المزرعة بينما تصل للمستهلك بقيمة 72 جنيه.

أسعار البيض البلدي اليوم الخميس29-9-2022:

وصل سعر البيض البلد اليوم الخميس فى الزرعة إلى مستويات 70 جنيه، بينما سجل للمستهلك نحو 75 و77 جنيه للطبق.

أسعار البيض المغلف :

سجلت اسعار البيض المغلف في الهايبر ماركت ارتفاعات قوية حي وصل سعر كارتونة البيض المغلف إلى مستويات 80 وسجل سعر 15 بيضه نحو 73 جنيه.

شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار:

ومن جانبها حذرت شعبة الدواجن بتحاد الغرف التجارية، من حدوث ارتفاعات قوية في أسعار البيض بجميع انواعه، مع استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف الذي ادي إلى بيع عدد كبير من المربيين مزارعهم لعدم قدرتهم على تحمل زيادة اسعار تكاليف الانتاج.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، إن اسعار الاعلاف تواصل يوميا الارتفاعات لتصل حاليا إلى 16 الف جنيه للطن، وهو ما اثر سلبا على مصنعين البيض وجعلهم يبيعون الدجاج الأمهات والبيض لتصفية مزارعهم والتخارج من السوق نهائيا، مشيرا إلى ان هذا الامر تزامن مع بدء موسم الدراسي الذي يرتفع فيه الاقبال على شراء البيض ما قد يدفع لمزيد من الارتفاع في الاسعار الايام المقبلة.