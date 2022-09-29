سعر الذهب اليوم الخميس 29-9-2022 فى مصر وبعض البلدان العربية

اعتلى سعر الذهب اهتمام الكثيرين في مصر وبعض البلدان العربية، وخاصة في الآونة الأخيرة نظرا للاضطراب الذي يشهده العالم ما أثر على المعدن الأصفر الذي لها العديد من المزايا.

سعر الذهب اليوم

ويتساءل الكثيرون عن سعر الذهب من أجل معرفة إمكانية الشراء من أجل الادخار والاستثمار فيه، أو المهاداة بين الأزواج والأحبة والصحاب، أو وجود فرص للبيع وتحقيق ربح.

سعر الذهب اليوم الخميس

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022 سبتمبر في جمهورية مصر العربية، خلال تعاملات الساعات الأولى على ارتفاع مثلما شهدت نهاية جلسات أمس الأربعاء.

استقرار سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب أمس الأربعاء مرتين متتاليين بإجمالي 6.85 جنيه الذهب عيار 24، والذهب عيار 18، تراجع بإجمالي 4.85 جنيه، والذهب عيار 21 هبط بإجمالي 6 جنيهات، والجنيه الذهب انخفض بإجمالي 48 جنيهًا.

وترصد بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الخميس 29-9-2022 في مصر بالسطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 شراء 1285.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 1280 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 شراء 1125 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 1120 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 شراء 964.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 960 جنيها.

سعر الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 شراء 750 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 بيع 746.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر 2022، في محلات الصاغة، تراجعا ملحوظا حيث سجل 9000 جنيه، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الذهب بالدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر الذهب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 في بعض البلدان العربية:

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.14 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 22 نحو 183.46 ريال.

وحققت أسعار الذهب عيار 21 عند 175.12 ريال.

ووصلت أسعار الذهب عيار 18 إلى 150.10 ريال.

وبلغت أسعار الذهب عيار 14 نحو 116.75 ريال.

سعر الذهب اليوم في الكويت

سعر الذهب عيار 24 نحو 16.56 دينار

سعر الذهب عيار 22 نحو 15.18 دينار.

سعر الذهب عيار 21 نحو 14.49 دينار.

سعر الذهب عيار 18 نحو 12.42 دينار.

سعر الذهب عيار 14 نحو 9.66 دينار.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 195.87 درهم.

أسعار جرام الذهب عيار 22 إلى 179.55 درهم.

أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 171.39 درهم.

أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 146.90 درهم.

أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 114.26 درهم.