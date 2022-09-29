عالم الشواذ



السلام عليكم استاذة نيفين،

انا برسلك اليوم مش بسبب مشكلة خاصة قدر ما هي دعوة للحفاظ على انفسنا وافكارنا من إقتحام جديد.. وهو عالم الشذوذ الموجود في معظم أفلام (نت فلكس ).. يعني الواحد بدل ما يتفرج على فيلم بناء أو لطيف أو مسلي أو رعب حتى.. يلاقي نفسه وهو قاعد بيستقبل مجموعة من الافكار القذرة للاسف ومع الوقت غالبا كتير من الشباب أو اصحاب الافكار المائلة من الاساس بيبدأوا يتأثروا وينفذوا كل مشاهدتهم على نت فلكس.. عادة بنلاقي أفكار محاربة الشعوب بتجيلنا منزاتجاهات غير متوقعة أو مختلفة بحكم ان الافكار اللي قبلها اتحرقت أو ام كشفها.. انا بصراحة مش عارف نتعامل مع المواقف اللي زي دي ازاي ؟ خصوصا اننا في الزمن دة عشان نحمي اولادنا بنعمل مجهود مضاعف عشان نلحقهم شوية من المخدرات وشوية من اصدقاء بايظين وشوية من معتقدات مندسة وشوية من كذا وكذا الواحد مبقاش ملاحق بصراحة.. انا فعليا قاعد مرعوب على اولادي وعلى مجتمعي من الوقوع في افخاخ بالشكل دة.

اشكرك استاذة نيفين على سعة صدرك وارجو مشاركتك بالرد وايضا السادة القراء لنجتمع كلنا على طريقة لمكافحة مثل هذه الاشياء.. اخوكم.. صفي الدين محسن

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي



استاذ صفي.. معك كل الحق في مخاوفك على اولادك وعلى مجتمعنا.. جميعنا نعاني كل فترة من ظهور أشياء مختلفة للدين والعرف والفطرة.. لكن في إعتقادي الحل الوحيد والمتاح الآن هو تركيز كل اب وام بشكل أشمل بحيث لا يدعون اي ثغرة للتسلل داخل عقول الابناء.. مع مراعاة الجلوس معهم لتوضيح وتثبيت المعتقدات الصحيحة والاخلاق والحلال والحرام.. بشيء من الجهد سيعيننا الله على الحفاظ عليهم.. اعرف ان الجهد سيكون مضاعف لكن سلامة الابناء تستحق الدخول في حروب ليس فقط انفاق شيء من المجهود.. الابناء خاصة الاجيال الجديدة متأثرة من دون شيء فتخيل عندما يتسلل إلى عقولهم افكار مشوهة أخرى.. إنه ا كارثة حقا.. دعونا جميعا ندعو الله ان يعيننا ويصبرنا ويدعمنا بقدر كاف من الوعي الذي يعيننا على تربية ابائنا بما يرضي الله.. ومن ناحية أخرى.. لا يمل الآباء ابدا من انفاق مجهودهم لدعم ابنائهم حتى وان كان السبب انشغال أو عمل.. الابناء يستحقون خير رعاية والا لماذا ننجبهم إلى عالم لا نستطيع ادارته لهم ؟!

[email protected]