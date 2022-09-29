كورة HD لايف مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر يلاشوت اونلاين ALAHLY

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر HD ضمن مباراته الودية الثالثة في إطار تحضيراته للموسم المقبل بعد مواجهة بتروجت وأسوان في الأيام الماضية.

كورة HD مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر يوم 29 سبتمبر الجاري موعدًا للمباراة الودية الثالثة أمام طلائع الجيش وذلك في إطار تجهيز فريقه للموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة لها وترددها

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام وطلائع الجيش اليوم الخميس على استاد السلام في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ونجح الأهلي في الفوز في اللقاء الودي الأول على فريق بتروجيت بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على فريق أسوان بهدفين مقابل هدف في الودية الثانية بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حدد 3 مباريات ودية يخوضها الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية لتجهيز لاعبيه للموسم المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية

لن تذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على اى قناة بناءًا على طلب كولر المدير الفنى للمارد الأحمر الذي رفض إذاعة المباريات الودية للفريق.



وحقق المارد الأحمر الفوز على نادى بتروجيت فى المباراة الودية الأولى التى جمعت بينهما بخماسية مقابل هدف.

وفى ثانى تجاربه الودية أمام أسوان فاز الأهلى بهدفين مقابل هدف بقيادة السويسرى مارسيل كولر.

-موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي مع نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، ستقام يوم 8 أكتوبر المقبل، وذلك في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.