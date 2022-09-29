سعر الدولار اليوم الخميس 29-9-2022 أمام الجنيه المصرى

سعر الدولار من أهم الموضوعات التي تشهد تزايدًا بحثيا كبيرًا بشكل يومي، نظرا لأهميته الكبيرة، وارتباط العديد من السلع الاستراتيجية والخدمات المقدمة به، نظرا لحجم الاستيراد الذي تعمدعليه مصر في بعض السلع الحيوية.

سعر الدولار

وشهد سعر الدولار اضطرابا ملحوظا في العديد من الدول، وخاصة مصر والذي ارتفع أمام الجنيه بشكل ملحوظ، نتيجة إلى الأحداث الإقليمية والعالمية التي ألمت بالعالم، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الدولار اليوم

ونقدم عبر بوابة الفجر سعر الدولار اليوم الخميس 29-9-2022، بالتعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.48 للشراء، 19.54جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

كما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سجل 19.51 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.48 جنيه للشراء، 19.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك والمصارف

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

19.48 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس فى البنك الأهلى المصرى

19.48 جنيه للشراء.

19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الخميس

19.48 جنيه للشراء.

19.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.51 جنيه للشراء.

19.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.53 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.50 جنيه للشراء.

19.56 جنيه للبيع.