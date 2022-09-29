كورة STAR مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر AHLY يلاشوت يوتيوب

كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش الودية بث مباشر حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة أمام نظيره طلائع الجيش في ثالث مباريات الأهلي الودية وذلك استعدادا للموسم الكروي الجديد 2023/2022، والتي تنطلق مساء الخميس المقبل 29 سبتمبر 2022.

كورة STAR موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش لايف



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 فى تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد "الأهلى وى السلام ".

ننيجة مباراتي الأهلي ضد أسوان وبتروجت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على أسوان اليوم وديا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر، وحسام حسن، ليحقق الأهلي الفوز الثاني له مع كولر وديا، بعد الانتصار على بتروجيت بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة الأولى التي خاضها الفريق يوم الأربعاء الماضي.

صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي

وأعلن الأهلي في وقت سابق عن حسم صفقتي شادي حسين والبرازيلي سافيو بشكل رسمي،بالإضافة إلى صفقة مصطفي ميسي ويحاول حسم باقي الصفقات استعدادا للموسم الجديد.

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

لن تذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على اى قناة بناءًا على طلب كولر المدير الفنى للمارد الأحمر الذي رفض إذاعة المباريات الودية للفريق.