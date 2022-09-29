أون سبورت kora live مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر ALAHLY لايف STREAM

مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر أون سبورت لايف في اللقاء الودي الثالث للمارد الأحمر تحضيرًا للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر والذي تولى المهمة خلفًا للمدير الفني المقال سواريش.

أون سبورت HD مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على أسوان اليوم وديا بهدفين مقابل هدف، سجلهما طاهر محمد طاهر، وحسام حسن، ليحقق الأهلي الفوز الثاني له مع كولر وديا، بعد الانتصار على بتروجيت بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة الأولى التي خاضها الفريق يوم الأربعاء الماضي.

بث مباشر أون سبورت لايف موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 فى تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد "الأهلى وى السلام ".

ALAHLY لايف موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري

وتلقت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراة الذهاب أمام فريق الاتحاد المنستيري التونسي.



ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي مع نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، ستقام يوم 8 أكتوبر المقبل، وذلك في ذهاب دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



حيث تلقى سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة بالنادي الأهلي، تكليف مهمة إتمام كل الأمور المتعلقة بإنهاء التأشيرات، وهو الذي سيقوم بحجز الطيران.

ويذكر أن النادي الأهلي اختتم مباريات الدوري بفوز عريض وكبير على سيراميكا كيلوباترا في الجولة الرابعةوالثلاثون من منافسات الدوري المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ، واحتل المركز الثالث برصيد 70نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري النسخة المنقضية.

والجدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لم يحصد الدوري والكأس خلال الموسم الماضي، ورحل عن قيادته الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وكذلك ريكاردو سواريش، ليأتي مارسيل كولر خلفا له.