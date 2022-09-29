عاجل.. وزير التعليم يعلن عن تعديل جديد في 9 مراحل بالعام الدراسي الجديد

أخبار مصر
رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة للإعلان عن ملامح العام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحًا أنه سيكون من خلال دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية للصفوف من الرابع حتى الثالث الثانوي.

وكشف "حجازي"، أم المدرسة ستحصل على المادة التعليمية من خلال أعضاء التطوير التكنولوجي وتقوم المدرسة بتشغيل المحتوى من خلال الشاشات الذكية في المدارس والمدة ستكون 30 دقيقة وبين كل 10 دقائق فاصل زمني للحديث عن الولاء والانتماء والمشروعات القومية بشكل ضمني أثناء الشرح.

وأضاف أن المدارس ستكون بها شاشات ذكية أو "سمارت بورد"، مشيرًا إلى أن فترة المشاهدة توازي حصتين دراسيتين، وسيكون للمعلم حصتين دراسيتين يراجع فيها مع طلابه داخل الفصل.​

العام الدراسي التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع وفد جامعة كوين مارجريت البريطانية

التعليم العالي: 107ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات

وزير التعليم يستعرض جهود الوزارة خلال المرحلة القادمة

مفاجأة في الثانوية العامة.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم في الهيئة الوطنية الصحافة

قرار عاجل من التعليم بشأن الأندية الصيفية في المدارس

وزير التعليم يناقش آليات تنفيذ خطة الوزارة للأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2022-2023

المجلس الأعلى للجامعات يُعلن التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والمساعدين

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأكثر قراءة

ضحية موسيماني.. كولر ينقذ نجم الأهلي ويفاجئ الخطيب

بأمر كولر.. الأهلي يستبعد نجم الفريق من مواجهة الاتحاد المنستيري

مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

قمة العرب.. موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والقناة الناقلة وترددها

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

بيراميدز يصدم الزمالك ويخطف صفقة القرن

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الأجنبية الثانية

بطاقتك انتهت.. اعرف أسعار استمارة تجديد البطاقة الشخصية