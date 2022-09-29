عاجل.. وزير التعليم يعلن عن تعديل جديد في 9 مراحل بالعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة للإعلان عن ملامح العام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحًا أنه سيكون من خلال دمج التكنولوجيا في البرامج الدراسية للصفوف من الرابع حتى الثالث الثانوي.

وكشف "حجازي"، أم المدرسة ستحصل على المادة التعليمية من خلال أعضاء التطوير التكنولوجي وتقوم المدرسة بتشغيل المحتوى من خلال الشاشات الذكية في المدارس والمدة ستكون 30 دقيقة وبين كل 10 دقائق فاصل زمني للحديث عن الولاء والانتماء والمشروعات القومية بشكل ضمني أثناء الشرح.

وأضاف أن المدارس ستكون بها شاشات ذكية أو "سمارت بورد"، مشيرًا إلى أن فترة المشاهدة توازي حصتين دراسيتين، وسيكون للمعلم حصتين دراسيتين يراجع فيها مع طلابه داخل الفصل.​