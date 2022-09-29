وسط توقعات بخفضها.. أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بالبنوك

تبدأ البنوك المصرية من خلال اجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم لتحديد أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير وسط توقعات بخفضها بعدما قام البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 18%، حيث تحاول تعويض خسائرها من تأثير هذا القرار.

وكان البنك المركزي المصري أعلن تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض عند 11.25% و12.25%، وقام برفع نسبة الاحتياطي الألزامي وهي الأموال اتى يجب ان تحتفظ بها البنوك من إجمالي حجم ودائعها في البنك المركزي دون الحصول على عائد من 14% إلى 18%.

توقعات بخفض الفائدة على الودائع

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث الأهلي فاروس،إن من أجل التعويض البنوك عن دخل الفائدة الضائع من قرار البنك المركزي فإن لديها عدة خيارات، بما في ذلك خفض معدلات الفائدة على الودائع، ورفع الأسعار المطلوبة في مزادات أذون الخزانة، أو رفع أسعار الفائدة على القروض

واشارة السويفي إلى أن في الربع الرابع من عام 2017، عندما رفع البنك المركزي المصري الاحتياطي الإلزامي، خفضت البنوك معدلات الفائدة على الودائع بشكل طفيف، لكن صافي هوامش الفائدة للربع الرابع من عام 2017 والربع الأول من عام 2018 عانى من بعض الضغط، وهو ما كان نتيجة طبيعية لارتفاع الاحتياطي الإلزامي.

وتستعرض بوابة الفجر من خلال التقرير التالي اسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع بأكبر بنكي الاهلي ومصر

أولا:حسابات التوفير في البنك الأهلي المصري:

قيمة الحد الأدني لفتح حساب بالبنك الأهلى:

يبلغ الحد الأدني لفتح حساب توفير بالبنك الاهلي ألف جنيه، ولا يحصل العميل على اي فائد نظير ايداعه مبلغ ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

تبدأ من 4% اسعار الفائدة على حسابات التوفير ببنك الأهلى:

بينما تبدأ الحصول على فائدة من حسابات التوفير بالنسبة لاصحاب الحسابات التى تبدأ قيمتها من اعلي من 3 الالاف جنيه، حيث الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيهـ وتتراوح الفائدة عليها بين 3% سنويا على دورية صرف العائد الشهرية، و3.05% سنويا على دورية صرف العائد ربع السنوية، و3.10% سنويا على دورية صرف العائد نصف السنوية، و3.20% على العائد السنوي، أم الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه فتتتراوح الفائدة بين 4% سنويا على دورية العائد الشهري، و4.05% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.10% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.20% على العائد السنوي.

أما الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه فتتراوح الفائدة بين 4.5% سنويا على العائد الشهري، و4.6% سنويا على العائد ربع السنوي، و4.65% سنويا على العائد نصف السنوي، و4.75% على العائد السنوي.

أما الشريحة الرابعة أكثر من نصف مليون جنيه فتتراوح الفائدة بين 4.75% سنويا على العائد الشهري، و4.85% سنويا على العائد ربع السنوي، و5% سنويا على العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا على العائد السنوي.

ثانيا حسابات التوفير في بنك مصر:

الحد الأدني لفتح حساب توفير ببنك مصر

يبلغ الحد الأدنى لفتح حساب توفير ببنك مصر1500 جنيه، ويبدأ احتساب العائد على مبلغ 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا تحتسب أي عائد.

العائد على حسابات التوفير ببنك مصر:

ويقسم العائد على حسابات التوفير بداية من مبلغ 3 الالاف جنيه، حيث الشريحة الأولى تبدأ من 3 إلى 5 آلاف جنيه، وتتراوح بين 4% سنويا دورية صرف العائد الشهرية، و4.25% سنويا دورية صرف العائد ربع السنوي، و4.375% سنويا دورية صرف العائد نصف السنوي و4.5% سنويا دورية صرف العائد السنوي.

الفائدة على حسابات التوفير ببنك مصر تتراوح بين 4.25% إلى 6%:

أما الشريحة الثانية تتراوح من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتكون نسبة الفائدة 4.25% سنويا دورية صرف العائد شهرية، و4.5% سنويا دورية صرف العائد ربع السنوي، و4.625% سنويا دورية صرف العائد نصف السنوي و4.75% سنويا دورية صرف العائد السنوي.

أما الشريحة الثالثة فهي أكثر من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه وتكون نسبة الفائدة 4.75% سنويا دورية صرف العائد الشهري، و5% سنويا دورية صرف العائد ربع السنوي و5.125% سنويا دورية صرف العائد نصف السنوي، و5.25% سنويا دورية صرف العائد السنوي، أما الشريحة الرابعة تترراوح بين 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تكون الفائدة 5.25% سنويا دورية صرف العائد الشهري، و5.5% سنويا دورية صرف العائد ربع السنوي و5.625% سنويا دورية صرف العائد نصف السنوي، و5.75% سنويا دورية صرف العائد السنوي، أما الشريحة الخامسة اعلي من 500 ألف جني تكون نسبة الفائدة 5.75% سنويا دورية صرف العائد الشهري، و6% سنويا دورية صرف العائد ربع السنوي، و6.125% سنويا دورية صرف العائد نصف السنوي، و6.25% سنويا دورية صرف العائد.