اعرف موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 بالحكومة والقطاع الخاص

إجازة المولد النبوي الشريف 2022، أيام قليلة تفصلنا عن قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي يترقبها ملايين المسلمين في مصر والعالم، والتي تحل في الـ12 من ربيع الأول من كل عام.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف

ويتساءل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص بجمهورية مصر العربية عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 من أجل إحياء تلك الذكرى العطرة والتي ترتبط بها عدة ظواهر احتفالية مميزة.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022

ويحرص المسلمون في كل بقاعة العالم على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف من خلال شراء "حلوى المولد" وإقامة الموالد من خلال إحضار كبار المنشدين والمقرئين، والسهر حتى الفجر والاستماع إلى مدح النبي "ص".

موعد إجازة المولد النبوي الشريف والاحتفالات

وتنشر في شوارع مصر الزينة تزامنا مع إجازة المولد النبوي الشريف 2022 في غالبية الشوارع ولا سيما من يحرصون على إحياء تلك الاحتفالية العطرة، أو من خلال انتشار البهجة وشراء الحلوى.

يوم إجازة المولد النبوي الشريف

وأكدت الحسابات الفلكية أن إجازة المولد النبوي الشريف 2022 ستكون يوم السبت الموافق 12 ربيع الأول 1444 الموافق 8 أكتوبر 2022، وهو اليوم الذي يحصل العاملون بالدولة خلاله على إجازة.

موعدإجازة المولد النبوي الشريف 2022 للقطاعين الحكومي والخاص

ويحصل العاملون في مصر بالقطاعين "الحكومي والخاص" على إجازة المولد النبوي الشريف 2022 مدفوعة الأجر احتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث يعلن مجلس الوزراء ذلك اليوم عطله رسمية لجميع العاملين في الحكومة والهيئات والمصالح الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الحكومي

كما تحدد وزارة القوى العاملة موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2022 للقطاع الخاص والذي يتم بشكل متزن ومرن بالتوفيق بين صاحب العمل والعاملين، وهو اليوم الذي يوافق الـ8 من أكتوبر أي بعد يومين من إحياء انتصارات أكتوبر.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص

كما تقوم بعض المؤسسات والشركات بعض إعطاء إجازة المولد النبوي الشريف 2022 بصرف منحة للعاملين بها تسمي منحة المولد النبوي الشريف، وتكون عبار عن مبلغ مالي أو توزيع علب حلوى على العاملين.