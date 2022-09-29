عاجل.. وزير التعليم يعلن تقديم حوافز جديدة للمعلمين: "فيزا تشتري بها أي شيء"

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة للإعلان عن ملامح العام الدراسي الجديد 2022/2023، عن تنظيم احتفالية كبرى للإعلان عن مبادرة "أنا المعلم" في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

كما أعلن "حجازي"، عن وجود حوافز المعلم وفقًا لأداء المعلمين، موضحًا أن مبادرة "أنا المعلم" تتيح للمعلمين شراء أي شيء من خلال فيزا تسلم لهم، وسيعلن عن ذلك يوم "عيد المعلم"، في النصف الثاني من أكتوبر.