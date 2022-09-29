عاجل..  ارتفاع جديد فى أسعار الدولار  اليوم وقروش تفصله عن سعر العادل

سجلت أسعار الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه بالبنوك في تعاملات اليوم الخميس، ليواصل العملة الامريكية صعودها مقابل الجنيه المصري؛ حيث كسرت مستوياتها القياسية التي سبق أن سجلتها في ديسمبر 2016؛ لتحقق أعلى اسعار لها على الإطلاق وسط تبقي قروش لها تفصلها عن السعر العادل التى ترجحه كثير من بنوك الاستثمار.

وارتفع سعر الدولار 2 قرشا خلال تعاملات اليوم لتخسر العملة المحلية نحو 4 قرشا في يومين؛ ليسجل بنهاية تعاملات اليوم نحو 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع وهي اعلي مستويات يحققها علي الاطلاق.

الجنيه يقتر من السعر العادل أمام الدولار :

وراتفع سعر الدولار ايضا في البنك التجاري الدولي إلى 19.53 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع، كما زاد في البنك العربي الافريقي إلى مستويات 19.51 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع.

وتوقعت وكالة رويترز ان يواصل الجنيه تسجيل مستويات تاريخي منخفض مع الدولار في ظل الضغوط التي يتعرض لها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وسط توقعات ترجح بأن السعر العادل يقترب من مستويات 20.75 و23 جنيه.