تكريم محمود مسلم في فعاليات منتدى "الاتصال الحكومي" بالشارقة

كرم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، الدكتور محمود مسلم، رئيس شبكة تلفزيون “دي ام سي” ورئيس مجلس إدارة جريدة “الوطن”، على مشاركته في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

وسلم كل من طارق العلاوى مدير عام مكتب الشارقة للاعلام وعلياء السويدي مدير المكتب الاعلامي لحكومة الشارقة الجائزة للدكتور محمود مسلم بالقاعة الرئيسية للمنتدى وسط حضور كبير.

تكريم محمود مسلم في الإمارات

وأقيمت فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، في مدينة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك على مدار يومين ال27 وال28 من الشهر الجاري، تحت شعار «تحديات وحلول».

يذكر أن هذه الفعاليات أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



تكريم محمود مسلم في الإمارات

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية لأكثر من 160 متحدثًا ومشاركًا، للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لتحديات المستقبل.

تكريم محمود مسلم في الإمارات

وتضمن المنتدى، الذي استمرت فعالياته على مدار يومين، تحت شعار «تحديات وحلول» في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 80 فعالية تتنوع بين 7 جلسات رئيسية، و10 خطابات ملهمة، و6 فعاليات استباقية، و6 ورش عمل، و13 منصة تفاعلية، بالإضافة إلى 40 فعالية مصاحبة للحدث، تسلط جميعها الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية الملحة، وتستشرف مستقبل علاقتها بالاتصال الحكومي، ودوره في تحقيق النمو فيها.



تكريم محمود مسلم في الإمارات

تكريم محمود مسلم في الإمارات

تكريم محمود مسلم في الإمارات