بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المقاهي والمحال والمطاعم في مصر غدًا

ينطلق تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال في مصر، غدا الجمعة، الموافق الـ30 من سبتمبر 2022، حيث أن اليوم الخميس، هو آخر أيام العمل بالمواعيد الصيفية.

تطبيق المواعيد الشتوية

وحدد قرار وزير التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية والذى تضمن اعتبار الخميس الأخير من شهر سبتمبر هو الأخير في تطبيق المواعيد الصيفية.

بدء تطبيق المواعيد الشتوية

ونصت المادة السادسة من القرار الوزارى على أن تكون شهور الصيف من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وتنتهي المواعيد الصيفية لغلق المحال هذا العام اليوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل.

أولى أيام تطبيق المواعيد الشتوية

وتنطلق أولى أيام تطبيق المواعيد الشتوية من يوم غد الجمعة 30 سبتمبر الم لتغلق المحال في العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لـ11 مساء.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم في السطور التالية:

- تفتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.

- يبدأ عمل المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا إلى الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- تفتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، ويستثني القرار الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- يستثني القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إلى جانب مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

- يمكن تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ.