مفاجأة كُبرى.. موقف رمضان صبحي النهائي من الأنضمام لنادي الزمالك

الفجر الرياضي
رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز يرفض اللعب لنادي الزمالك، وارتداء تيشيرت الأبيض خلال الفترة القادمة.


رمضان صبحي يرفض فكرة اللعب لنادي الزمالك


وتحدث حارس مرمى الأهلي الأسبق إكرامي الشحات، أن رمضان صبحي، رافض فكرة اللعب لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، رغم انتشار أخبار تؤكد برغبة نادي الزمالك في التعاقد معه.

 

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وصرح إكرامي الشحات، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»:" تكاثرت الأقاويل أن الزمالك عقد جلسة رمضان صبحي، وأخرج له شيك على بياض ويضع الرقم الذي يرغب في الحصول عليه، كي ينضم للقلعة البيضاء ولكن رمضان رفض:.


وأضاف: "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وهذا الأمر لم ولن يحدث في أي نادٍ في مصر".


رمضان صبحي سيعود للأهلي


واختتم حديثه: "رمضان صبحي، رافض تمامًا اللعب للزمالك وإن شاءالله سيعود للأهلي

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