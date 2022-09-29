وزير الزراعة يبحث تعظيم دور مرصد الصحراء وتعميق الشراكة مع المؤسسات الدولية

الاقتصاد
عقب اللقاء
عقب اللقاء

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل   مع نبيل بن خاطرة السكرتير التنفيذي للمرصد بحضور الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد.


‏ تناول الاجتماع استعراض دور مرصد الصحراء والساحل على الصعيد الإقليمي والعالمي والذي شهد تطور كبير علي الساحة الدولية  .

 
كما تناول الاجتماع الإعداد للاحتفال بالعيد الثلاثيني لإنشاء المرصد من خلال المشاركة في المؤتمر العالمي للمياه بدكار وكذلك تنظيم المؤتمر العالمي حول المنظومات الايكولوجية في افريقيا كرافد من روافد التنمية.


الاجتماع تناول كذلك مشاركة مرصد الصحراء والساحل بفاعليات cop 27 المزمع عقدها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.


وايضا دراسة تفعيل برامج ومشاريع مشتركة بين مصر والمرصد في مجالات ذات الإهتمام المشتركة واهمها مشروع بواحة سيوة بتمويل نحو ١٠ مليون دولار لتحسين سبل العيش بالواحة في ظل التغيرات المناخية.


وأشار وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل إلى ضرورة تعظيم دور المرصد.


وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء ومن أهمها التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي كذلك مشكلة الجفاف والتصحر وملوحة التربة.


وأشار "القصير" إلى أهمية وضع دراسة استراتيجية للدول الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية مع ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية الأخرى،
ومن ناحيته أعرب "بن خاطرة" عن سعادته بزيارة مصر والانجازات التي تشهدها في مجال الزراعة حيث قام بعدة زيارات ميدانية لبعض المشروعات الزراعية مؤكدا أنه في كل زيارة له للقاهرة يشعر بسعادة غامرة حينما يرى مصر تنهض وتقاوم التحديات.


بن خاطرة أطلع وزير الزراعة بصفته رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل نشاط المرصد وكذلك خطة عمله خلال المرحلة القادمة
 

الأكثر قراءة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر YallaShoot رابط ماتش الأهلي اليوم KoraLive تابع لايف HD

أون سبورت kora live مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش بث مباشر ALAHLY لايف STREAM

الآن ON SPORTS بث مباشر مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش في مباراة ودية.. رابط مشاهدة ماتش الاهلي دون تقطيع يلا شوت توداي alahly

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش رابط Al Ahly Live دون تقطيع جودة HD الآن Now

التعادل السلبي يسطر على الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش al ahly vs talaea el gaish متابعة حية

ضحية موسيماني.. كولر ينقذ نجم الأهلي ويفاجئ الخطيب

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع يوسف البلايلي