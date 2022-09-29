الزراعة تسلم المبعوثين من ٢٣ دولة إفريقية وأسيوية شهادات إتمام البرامج التدريبية بمجالي الدواجن والأسماك



سلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المبعوثين من قارتي إفريقيا وأسيا، والبالغ عددهم ٢٣ متدرب يمثلون ١٢ دولة، والذين اتموا البرامج التدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة التابع للعلاقات الزراعية الخارجية في مجالي انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية.



وخلال حفل الختام الذي عقد بديوان وزارة الزراعة، اكد القصير ان مصر، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى بكل ما تملك لتقديم كافة سبل التعاون، وخاصة في المجال الزراعي، وعلى رأسها مجالات التدريب لنقل الخبرات الفنية إلى الاشقاء من دول القارة السمراء، ومن ثم نقل تلك التجارب إلى بلدانهم لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية ان يكون المتدربين، قد اطلعوا على مدى التطور الذي شهدته مصر في مجال الثروة السمكية وتنميتها، سواء من الجانب النظري أو الزيارات التي تمت إلى المزارع، معربا عن أمله في نقل تلك التجارب إلى دولهم، لتحقيق التنمية والأمن الغذائي على مستوى القارة.

وأوضح القصير، ان الدولة المصرية قامت مؤخرا بالعديد من المشاريع الخاصة بالاستزراع السمكي، حتى أصبحت مصر تحتل المستوى الأول على مستوى الشرق الاوسط في الاستزارع السمكي، والسادس على مستوى العالم، والثالث عالميا في انتاج السمك البلطي.



وأضاف أنه فيما يتعلق بقطاع الدواجن، فتبلغ استثماراته في مصر اكثر من ١٠٠ مليار جنيه، ويعمل به اكتر من ٣.٥ مليون عامل، لافتا إلى ان مصر تحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، والذي يمثل ثروة قومية، وأن معظم العاملين به من القطاع الخاص.



وقال أن الدولة المصرية مهتمة بهذين القطاعين وتقدم لهما كل الدعم وكافة التسهيلات، معربا عن أمله في ان يكون المتدربين قد استفادوا من تلك التجارب، ونقلها إلى بلدانهم، خاصة في ظل التحديات الحالية والتي تواجه الأمن الغذائي بالمنطقة، وخاصة في ظل الازمات الأخيرة بدءًا من كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، فضلا عن التغيرات المناخية، والتي اثرت جميعها على الأمن الغذائي.

وأضاف أن تلك التحديات تتطلب من جميع الدول والتي لديها موارد طبيعية غير مستغلة، ان يتم استغلالها بالوجه الأمثل، وتفعيل كافة سبل التعاون بين الدول، وتحقيق التكامل، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة، لتحقيق الأمن الغذائي.



وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى كافة العاملين بالعلاقات الزراعية الخارجية، والمركز المصري الدولي للزراعة، لجهودهم المبذولة في الاعداد للبرامج التدريبية، واستقبال المبعوثين وتحقيق كافة سبل الدعم لهم.



ومن جهته قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ان برنامجي انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية، قد شارك فيهما ٢٣ متدرب يمثلون ١٢ دولة من قارتي افريقيا واسيا، وهي: باكستان، السنغال، نيبال، بنين، السودان، النيجر، بوركينا فاسو، ليبيريا، بورندي، مدغشقر، توجو، موريتنيا، حيث استمرت تلك البرامج لمدة ٦٠ يوما، واشتمل كل برنامج على جانب نظري وعملي، فضلا عن الجانب السياحي، للتعرف على المعالم السياحية المصرية.

وأضاف أنه تم تنظيم زيارات هامة للمبعوثين، إلى معامل المعاهد البحثية المختلفة، فضلا عن المزارع والمشروعات الانتاحية المختلفة، لاطلاعهم على التجارب المصرية المتميزة المختلفة في هذين المجالين، لنقلها إلى بلدانهم.



ومن جهتهم توجه المبعوثون، بالشكر إلى الدولة المصرية وخاصة وزارة الزراعة على حفاوة الاستقبال، والدعم غير المسبوق، والنهضة والتنمية التي شهدها قطاع الزراعة والتي تحققت في مصر مؤخرا، كما أشادوا بالبرامج التدريبية من حيث تغطيتها لأوجه احتياجاتهم التدريبية والتعرف على الخبرات المصرية في مجال انتاج وصحة الدواجن، وتنمية المزارع السمكية.