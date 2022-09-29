عمره 27 عامًا وهل ينتقل للأهلي؟.. معلومات عن اللاعب البرزيلي مارسينهو

تصدر اللاعب البرازيلي مارسينهو تريندات جوجل اليوم في مصر، وذلك بعد تداول أخبار عن اقترابه لصفوف النادي الأهلي، ولكن لم يعلن المارد الاحمر عن هذا الأمر إلى هذه اللحظة، وفيما يلي نقدم ملكم معلومات عن اللاعب البرازيلي مارسينهو .

معلومات عن اللاعب مارسينهو

خاص اللاعب البرازيلي مارسينهو العديد من التجارب بداية من أمريكا الجنوبية ثم آسيا، إلا أن النجاح استطاع أن يحققه الجناح السابق لفريق إنترناسيونالي مع فريقه الحالي كاوساكي فرونتال الياباني.

صاحب الـ27 عامًا، والذي يُعد مركزه الأساسي كلاعب جناح أيسر، ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الأهلي ليكون البرازيلي الثاني في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم برونو سافيو من بوليفار البوليفي. (طالع التفاصيل).

مارسينهوخاض العديد من التجارب بداية من عام 2016، حيث كانت الانطلاقة مع فريق إنترناسيونالي قبل أن يخرج لعدة إعارات ثم للدوري الصيني وينضم لصفوف شونجكينج ليفان موسم 2019 - 2020.

الجناح البرازيلي قرر الرحيل عن فريقه صيني في فبراير 2021، لينضم إلى صفوف كاوساكي في أغسطس من نفس العام.

بالنظر إلى أرقام مارسينهو فالأخير كانت أرقامه ضعيفة في الصين حيث لم يلعب سوى 27 مباراة مع شونجكينج ليفان ليسجل هدفين ويصنع مثلهم.

البرازيلي توهج سريعًا في اليابان مع كاوساكي حيث لعب دورًا في نجاح فريقه في الفوز بالدوري.

وبلغة الأرقام شارك مارسينهوقبل نهاية الدوري الياباني بأربعة شهور في 11 مباراة بعد انتقاله إلى كاوساكي ليسجل هدفًا ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

خطورة مارسينهوظهرت في الموسم الحالي، حيث لعب 25 مباراة في الدوري الياباني ليسجل تسعة أهداف ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

المباراة الأفضل لصاحب الـ27 عامًا كانت ضد أفيسبا فوكوكا ضمن حسابات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الياباني ليسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الأولى في مسيرته.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الياباني، فإن مارسينهوسدد 39 كرة على المرمى في الموسم الحالي منها 20 تسديدة كانت نحو المرمى و19 تسديدة خارج المرمى.

في يوليو الماضي، تلقى مارسينهوعرضًا برازيلي وتحديدًا من فريق فاسكو دي جاما والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، ولكنه رفض العرض.

عرض رابع ترتيب دوري الدرجة الأولى البرازيلي وجد رفضًا من جانب اللاعب والنادي الياباني.

مارسينهو علّق على عرض فاسكو قائلًا:"أمتلك عقدًا مع كاوساكي، كما أنني سعيدًا في اليابان".

وأضاف:"من الصعب مغادرة اليابان الآن، عائلتي سعيدة ومن الصعب جدًا لي المغادرة إلى البرازيل سواء لفاسكو أو أي نادٍ آخر".