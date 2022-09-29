حلت الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز ضيفة في برنامج نهارك أبيض والذي يذاع عبر قناة نادي الزمالك من تقديم المذيعة نيرفانا العبد وتحدثت عن دور القوي الناعمة من الفن والرياضة وتأثيرها علي صورة الدولة الحضارية.

نهارك أبيض: محمد صلاح اهم نجوم القوي الناعمة في مصر

وقالت كرة القدم هي الاكثر جماهيرية في مصر ولها الكثير من الشعبية التي تملك القدرة علي تغير المود الطبيعي للناس.

وأضافت أن تأثير القوي الناعمة علي صوره الدولة يظهر بشكل واضح في نجاح محمد صلاح الكبير في أوروبا والمردود الايجابي والصورة الحضارية التي تظهر في لقاءات صلاح وتعامله مع الاعلام الغربي