عاجل.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يعلن بدء العمل بالأوقات الشتوية لمنافذ مشغلي خدمات الاتصالات

الاقتصاد
الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور وبدء العمل بمواعيد العمل الشتوية اعتبارًا من يوم 30 سبتمبر 2022، لتكون كالتالي:


• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.


• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً 


• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات الموجودة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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