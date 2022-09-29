علي إسماعيل: نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية لكسر شوكة "عبد الناصر"

توك شو
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر

قال الدكتور علي إسماعيل، أستاذ النقد والأدب السياسي بجامعة مصر للعلوم، إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باق في قلوب وضمير الأمة، لأنه تبنى مشروعا تجاوز المحلية إلى العالمية، وأسس لقيم الحق والعدل والإنسانية، في وقت كانت السفارة البريطانية هي التي تقرر مصير القاهرة.

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عبد الناصر أسس قيم الإنسانية في الأمة العربية

أضاف علي إسماعيل خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن عبد الناصر أسس قيم الإنسانية في الأمة العربية كلها، مشيرًا إلى  أن عبد الناصر رفض ملايين الدولارات الأمريكية مقابل عدم التبعية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية مع الاتحاد السوفيتي بدأت من مؤتمر باندونج لضبط موازين القوى.

جماعة الإخوان لعبت بالديمقراطية لتحقيق أغراضها

أكد علي إسماعيل، أن جماعة الإخوان لعبت بالديمقراطية لتحقيق أغراضها والتشكيك في إنجازات عبد الناصر، مشيرا إلى أن عبد الناصر سعى لحل الأزمة مع محمد نجيب لكن باءت مساعيه بالفشل، لافتَا إلى إلى أن الأراضي الزراعية كانت مقتصرة على 2% من المصريين قبل هدم مملكة الإقطاع الزراعي، موضحا أن قرارات التأميم طالت مقربين من جمال عبد الناصر.

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نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر لكسر شوكة جمال عبد الناصر

أوضح علي إسماعيل، أن نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر لكسر شوكة جمال عبد الناصر والإطاحة به من الحكم، مردفا أن أول خطوة لاستدراج مصر إلى حرب 67 كانت غلق مضيق باب المندب، مضيفًا أن النكسة كانت محفزة للانتصار في حرب أكتوبر عام 1973م، بعد إعادة بناء الجيش المصري وتنظيم قواته، والتخطيط الجيد للحرب. 

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر برنامج حقائق وأسرار قناة صدى البلد الإعلامي مصطفى بكري جماعة الإخوان

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