أسعار الذهب في مصر اليوم الجمع 30-9-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعامل في سوق الصاغة اليوم الجمعة، مع استمرار حالة من التذبذب السريع في سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 1289.25 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1128 جنيها للجرام.

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 752 جنيها للجرام.

وسجل عيار 18 نحو 966.75 جنيها للجرام.

بلغ سعر الجنيه الذهب 9024 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير يوم الخميس إذ ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة ومخاوف من تشديد البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية على المعدن الأصفر لكن تراجع الدولار قدم له بعض الدعم.

وبحلول الساعة 1806 بتوقيت جرينتش، لم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر واستقر عند 1659.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة مسجلا 1640.30 دولار.

واختتمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب التداولات على انخفاض طفيف بلغ 0.1 بالمئة مسجلة 1668.60 دولار.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل كلفة على المشترين الأجانب، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 18.71 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 859.49 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 2208.83 دولار للأوقية.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب

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