أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-9-2022 بأسواق الجملة والتجزئة

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع لتستقر في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بأسواق الجملة ويضاف نحو 5 - 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الجملة:

الطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

البطاطس ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

البصل ما بين 2 إلى 4 جنيه.

الكوسة ما بين 3.5 إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

الفاصوليا ما بين 10 إلى 15 جنيها.

الباذنجان الرومي ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيها.

الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 3 جنيهات.

الباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 3.5 جنيه

الفلفل الرومي البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات.

البامية 14 إلى 20 جنيها للكيلو.

الملوخية ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الخيار البلدي ما بين 4 إلى 6 جنيهات

خيار الصوب ما بين 4 إلى 7 جنيهات

الليمون البلدي ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

قلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيها.

- البرتقال البلدي الصيفي من 4 إلى 7 جنيهات.

- الجريب فروت ما بين 4 إلى 8 جنيها.

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- العنب البناتي الأصفر 5.5 إلى 8 جنيهات.

- العنب الأحمر 5.5 إلى 8 جنيهات.

- العنب الرومي الأحمر من 4 إلى 8 جنيهات.

- التفاح المصري من 5 إلى 10 جنيهات.

- الكنتالوب 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

- مانجو عويسي من 15 إلى 25 جنيها.

- مانجو هندي من 13 إلى 17 جنيها.

- مانجو تيمور من 13 إلى 17 جنيها للكيلو.

- زبدية من 9 إلى 11 جنيها.

- المانجو البلدى من 6 إلى 10 جنيها.

- مانجو فونس من سعر 13 إلى 17 جنيها.

- مانجو فص من سعر 25 إلى 45 جنيها.

- مانجو دبشه يتراوح سعرها من 9 إلى 15 جنيها.

- مانجو سكري من 9 إلى 13 جنيها.

-المانجو الكنت من 8 إلى 12 جنيها.

- بطيخ من (4: 6 كيلو) بين 10 إلى 15 جنيها

- البلح الأسواني ما بين 7 إلى 17 جنيها للكيلو.

- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.

- بلح شامية 8 إلى 18 جنيها للكيلو.

- البلح الأبريمي ما بين 13 إلى 25 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:





‏‎‏‎‏‎‏‎الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكجم.



‏‎‏‎‏‎البطاطس بـ 8 جنيها.



‏‎‏‎‏‎البصل الأبيض بـ 8 جنيهات.



‏‎‏‎‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎الكوسة بـ 10 جنيهات.



‏‎‏‎‏‎الجزر بـ 10.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎الخيار بـ 10جنيهات.



‏‎‏‎‏‎‏‎الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.



الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.



‏‎‏‎‏‎الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 10.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدى 8 جنيهات.



‏‎‏‎‏الفلفل الألوان 19.5 جنيه.



‏‎‏‎‏‎الليمون بـ 11 جنيها.



‏‎بامية 25‎ جنيها.



فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

كمثرى لبنانى 25 جنيها.



‏‎‏‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.



‏‎‏عنب أحمر 12.5 جنيه.



البامية 25 جنيها.