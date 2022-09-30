أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 30-9-2022

ارتفعت أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن خلال تعاملات الأسبوع مع زيادة أسعار الأعلاف واقتراب العام الدراسي الجديد ليزيد أسعار بعد الدواجن بنحو 15 جنيه، ونستعرض فيما يلى أسعار بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء:



سجلت أسعار الفراخ البيضاء 32 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفراخ الساسو:



سجلت أسعار الفراخ ساسو 42 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.

أسعار الفراخ البلدي:



سجلت أسعار الفراخ البلدي 50 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفراخ الأمهات:



سجلت أسعار الفراخ الأمهات 23 جنيهًا للكيلو سعر البورصة.



أسعار الكتاكيت:



سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 7 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى 5.5 جنيه.

أسعار البط اليوم



مولار عمر يوم بـ15 جنيهًا.

كتكوت بط فرنساوى 24 جنيهًا.

بط مسكوفي 47 جنيها.

بط مولار 31 جنيها.

أسعار البيض



سجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع 64 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها وكرتونة البيض البلدى 58 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض:

أصدر اتحاد منتجي الداوجن اليوم الخميس بيان، قال فية أن الذرة الصفراء تُباع في السوق السوداء بزيادة 3000 جنيه تقريبًا عن السعر المعلن مع عدم تواجد الصويا، وطالب البيان البنك المركزي المصري بتداول الدولار لدى المستثمرين فى الثروة الداجنة مبررا أن ذلك الحل الآفضل لإنقاذ صناعة الدواجن التي تعتبر من أهم المنتجات التى يهتم بها المصريين ولا غنى عنها لآنها مصدر للبروتين.

من جانبة طالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من خلال البيان، ندخل الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل بشأن خطورة الموقف الذي تمر بة صناعة الدواجن، وذلك على خلفية توافر الخامات اللازمة لصناعة العلف، في ظل عدم الإفراج عن كميات الذرة والصويات من الموانيء.

من جانبة طالب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من خلال البيان، ندخل الرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل بشأن خطورة الموقف الذي تمر بة صناعة الدواجن، وذلك على خلفية توافر الخامات اللازمة لصناعة العلف، في ظل عدم الإفراج عن كميات الذرة والصويات من الموانيء.

فى نفس السياق وجه المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، نداء للرئيس السيسى يخص عرقلة البنوك بشدة في الآفراج عن العملة لمستندات الذرة والصويا الموجودة في الموانئ المصرية، مما أدي إلى نقص حاد في توافر الخامات لأعلاف مصانع الأعلاف مؤكدًا أن هذة الآفعال تهدد صناعة الدواجن وتنبأ بالإغلاق والتوقف وخروج بعض المنتجين من دورة الإنتاج.

وأكد العنانى أن تلك الممارسات تهدد الثروة الداجنة بالتوقف وأرتفاع الآسعار من جهة أخرى، مشيرًا أن المواطن المصري لا يتحمل فى الفترة الحالية مزيدًا من أرتفاع الاسعار،وأسعار الدواجن سوف ترتفع ويزيد العبء على المواطن المصري.

وأختتم العنانى بيانة بدعوة الاتحاد إلى مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل للوقوف على أسباب وتداعيات الازمة التي تعاني منها صناعة الدواجن في مصر والتي تهدد بهلاك القطعان وفقد رؤوس الأموال التي تم ضخها في الصناعة وخروج الممنتجين من دورة الإنتاج.