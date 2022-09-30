أسعار الأسماك اليوم الجمعة 30-9-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك

تراجعت أسعار الأسماك خلال تعاملات الأسبوع لتستقر اليوم الجمعة، مع عودة المصطافيين من الوجهات الشاطئية واقتراب العام الدراسى الجديد وبداية موسم الشتاء مما أدى لتراجع الطلب على الأسماك.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

سعر كيلو سمك البلطي من 30إلى 40 جنيه.
سعر كيلو فيليه البلطى من 50 إلى 80 جنيه.
سعر كيلو البياض البلدي 50 جنيه.
سعر كيلو البلطى الأسواني من 35 إلى 45 جنيه.
سعر كيلو الكابوريا من 70 إلى 150 جنيه حسب الحجم.
سعر كيلو الجمبرى الصغير  من 100 إلى 140 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الوسط 250 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الجامبو 350 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.
سعر كيلو القراميط 40جنيه.
سعر كيلوالمكرونة السويسي 55جنيه.
سعر كيلو المكرونة الخليجي 55جنيه.
سعر كيلو البوري الممتاز من 70 إلى 90 جنيه.
سعر كيلو الكاليماري 70جنيه.

سعر كيلو سمك البلطي سعر كيلو فيليه البلطي سعر البورى سعر الجمبرى اسعار الجمبري

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