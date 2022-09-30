الإسكان: تقنين وتوفيق أوضاع عدد من الكيانات والأفراد والشركات بمدينة سفنكس الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تقنين وتوفيق الأوضاع لعدد من الكيانات والأفراد والشركات بمدينة سفنكس الجديدة، وفقًا للنظامين العيني والنقدي.

وأكد وزير الإسكان، حرص الدولة على تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمختلف المناطق بمصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه جار دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمدينة سفنكس الجديدة، لا سيما مشروعات البنية الأساسية للانتهاء من التنفيذ وفقًا للمواعيد المقررة.



وأوضح المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة أنه تم تقنين مساحة (3149 ) فدانا بالنظام النقدي، وتتراوح مدد التنفيذ للمشروعات الاستثمارية ما بين سنتين حتى 6 سنوات لاكتمال المشرووعات الاستثمارية الخاصة بهم طبقا للتعاقدات المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين.



وأضاف رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تقنين وتوفيق أوضاع عدد من الكيانات بالنظام العيني بمساحة (6239) فدانا مما نتج عنه مساحة (4000 فدان) أراض مملوكة لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستعرض رئيس جهاز المدينة، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مختلفة، منها مشروع محور سفنكس وهو طريق بطول 16 كم وعرض 200 متر شمال تجمع السليمانية يربط بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي مرورا بالكوبري الخاص بتقاطع القطار السريع مع " محور سفنكس" إلى النفق الموجود أسفل طريق الضبعة حتى الطريق الدائري الإقليمي، موضحًا ان هذا الطريق هو بمثابة محور خدمي رئيسي للمدينة ويعد مشروعا حيويا ضمن نطاق مشروعات سفنكس الجديدة، ويعمل على تلبية احتياجات الحركة المرورية وخدمة حركة المركبات على طريق الواحات الرئيسي، كما تم بدء العمل بمشروع تنفيذ التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس (مرحلة أولى).

وفيما يخص المشروعات الجاري الاعداد لطرحها خلال الفترة المقبلة، أوضح أنه جار الإعداد لطرح عدد من المشروعات تتضمن: مشروع إنشاء مأخذ المياه وسحب كمية مياه عكرة من الرياح البحيري والخطوط الناقلة بطول 15 كم / تقريبا، والروافع اللازمة ومحطة تنقية مياه الشرب لمدينة سفنكس الجديدة بطاقة 50 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى عاجلة وبطاقة إجمالية 200 ألف م3/ يوم لخدمة المدينة، ومشروع طريق محور الثورة ( المرحلة الأولى ) " فرمة فقط" غرب طريق القاهرة / إسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق محور سفنكس بطول 1500 كم لإمكانية تمديد المرافق للمدينة من خلاله، ومشروع توصيل المرافق لمحطات القطار السريع، ومنها محطة القطار بمدينة سفنكس الجديدة، وشريحة منطقة الخدمات بالمدينة عن طريق خط مياه من مدينة الشيخ زايد بقطر 800 مم.

